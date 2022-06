Mario Adinolfi candidato sindaco a Ventotene: "Zero voti, neanche il mio cane mi ha voluto" (Di lunedì 13 giugno 2022) L’avventura politica di Mario Adinolfi è naufragata prima di raggiungere l’isola di Ventotene . candidato sindaco nell’isola Pontina al grido indignatissimo "non si fanno più figli" si è trovato... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 13 giugno 2022) L’avventura politica diè naufragata prima di raggiungere l’isola dinell’isola Pontina al grido indignatissimo "non si fanno più figli" si è trovato...

