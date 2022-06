Maresciallo contro parroco, la festa della Madonna di Casaluce finisce in tribunale (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCasaluce (Ce) – Una tradizione religiosa secolare finita in tribunale, con parti in causa un agguerrito Maresciallo in pensione della Guardia Di Finanza e il parroco. Materia del contendere la presidenza del Comitato festeggiamenti della Madonna di Casaluce (Caserta), che tra due giorni, il 15 giugno, vivrà il suo momento più alto e suggestivo con la traslazione della statua della Madonna dalla Chiesa di Casaluce alla Chiesa Madre Cattedrale di Aversa. E a gestire la processione, ha stabilito in extremis il giudice civile del tribunale di Napoli Nord Arminio Salvatore Rabuano, sarà il parroco don Michele Verolla, e non l’ex ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Una tradizione religiosa secolare finita in, con parti in causa un agguerritoin pensioneGuardia Di Finanza e il. Materia del contendere la presidenza del Comitato festeggiamentidi(Caserta), che tra due giorni, il 15 giugno, vivrà il suo momento più alto e suggestivo con la traslazionestatuadalla Chiesa dialla Chiesa Madre Cattedrale di Aversa. E a gestire la processione, ha stabilito in extremis il giudice civile deldi Napoli Nord Arminio Salvatore Rabuano, sarà ildon Michele Verolla, e non l’ex ...

Pubblicità

anteprima24 : ** #Maresciallo contro #Parroco, la #Festa della Madonna di Casaluce finisce in #Tribunale **… - InFoDifesa : #Ufficiale bacia #Maresciallo contro la sua volontà: condannato a tre mesi di reclusione - - TeleradioNews : Il maresciallo in congedo della Guardia di Finanza ed ex Presidente del Comitato Festeggiamenti della Madonna di Ca… - TeleradioNews : Casaluce. Festa della Madonna: il parroco scioglie il comitato e il presidente lo cita in giudizio - Il maresciallo… - aldo_rovi : RT @Robertonuzzoam: Roberto Nuzzo Maresciallo AM CANALE TELEGRAM ROBERTO NUZZO: <<Chi presta giuramento alla Costituzione ha il dovere di… -