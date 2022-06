Marcelo saluta il Real Madrid tra le lacrime dopo 15 anni | «Non volevo impietosire il club»

Pubblicità

DiMarzio : #Marcelo saluta il #RealMadrid e annuncia che continuerà a giocare: “Voglio ancora dimostrare” - SkySport : Real Madrid, Marcelo saluta commosso: 'Ma la mia carriera non finisce qui' #SkySport #RealMadrid #Marcelo - infoitsport : Marcelo saluta il Real fra le lacrime: “Ma posso ancora giocare molto bene” - infoitsport : Real Madrid, Marcelo saluta commosso: 'Ma la mia carriera non finisce qui' - infoitsport : Marcelo saluta il Real: “È stata un’avventura fantastica, vado via a testa alta” -

MADRID (Spagna) - Dopo 16 stagioni e 25 trofei conquistati,il Real Madrid lacrime : " È stata un'avventura meravigliosa. Oggi vado via da qui come il calciatore che ha vinto il maggior numero di titoli nella storia della migliore squadra del ...definitivamente il Real Madrid . Il terzino brasiliano, dopo aver conquistato ben 25 trofei in 16 stagioni, ha ricevuto il caloroso abbraccio del pubblico del Santiago Bernabeu insieme ..."Sono pronto a giocare contro i Blancos, sono un grande professionista. Per 16 anni ho avuto la gioia di giocare per il miglior club del mondo", le parole del terzino brasiliano ...Così il brasiliano: "Sono pronto a giocare contro i Blancos, sono un grande professionista. Per 16 anni ho avuto la gioia di giocare per il miglior club del mondo" ...