Mantova | incidenti lavoro | operaio cade da ponteggio e muore

(Di lunedì 13 giugno 2022) commenta Unè morto in un incidente sulavvenuto a. L'uomo è caduto da undi un cantiere in via Pellegrino Salandri e ha riportato traumi e fratture. I sanitari che lo ...

Pubblicità

AnsaLombardia : Incidenti lavoro:operaio cade da ponteggio e muore a Mantova. Traumi e fratture mortali dopo caduta in un cantiere… - serenel14278447 : Incidenti lavoro:operaio cade da ponteggio e muore a Mantova - danibona1 : RT @TgrRaiLombardia: #incidentilavoro Cade dall'impalcatura e muore sul colpo - Ancora una vittima nell'edilizia, il settore più funestat… - jacques_jj6592 : RT @TgrRaiLombardia: #incidentilavoro Cade dall'impalcatura e muore sul colpo - Ancora una vittima nell'edilizia, il settore più funestat… - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: #incidentilavoro Cade dall'impalcatura e muore sul colpo - Ancora una vittima nell'edilizia, il settore più funestat… -

commenta Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a. L'uomo è caduto da un ponteggio di un cantiere in via Pellegrino Salandri e ha riportato traumi e fratture. I sanitari che lo hanno soccorso sul posto, riferisce l'Areu, lo hanno trovato in ...Un operaio è morto stamani in un incidente sul lavoro avvenuto a. L'uomo è caduto attorno alle 9.30 da un ponteggio di un cantiere in via Pellegrino Salandri e ha riportato traumi e fratture. I sanitari che lo hanno soccorso sul posto, riferisce l'Areu, lo ...Ancora una vittima sul lavoro, ancora una volta nell'edilizia, il settore più funestato dagli incidenti. Questa volta succede a Mantova, nel quartiere Due Pini. A perdere la vita un operaio di origini ...(LaPresse) – Un operaio è morto cadendo dal ponteggio di un cantiere a Mantova questa mattina. Milano, 13 giu. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:30 in via Salandri 18 e la dinamica è ancora al ...