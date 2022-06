Manchester United | Rashford spinge per rimanere con Ten Hag

(Di lunedì 13 giugno 2022) Marcusvuole giocarsi le sue chance alper la prossima stagione, speranzoso di convincere Ten Hag Marcusvuole restare al. L’attaccante inglese, come riportato dal Daily Mail, vuole proseguire la sua carriera in maglia Red Devils e non intende accettare nessun trasferimento. L’attacante inglese spera di rilanciarsi sotto la guida di Ten Hag dopo una stagione deludente in cui ha segnato soltanto 5 reti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

tancredipalmeri : Marotta/Ausilio potrebbero raggranellare 43m€ da Pinamonti, Sensi, Pirola e Di Gregorio al Monza. Più 10 per De Vr… - DiMarzio : #Calciomercato @Inter | Su #Bastoni non c'è solo il @SpursOfficial, anche il @ManUtd l'ha messo nel mirino - SkySport : Inter: su Bastoni ci sono Tottenham e Manchester United. Le news di calciomercato #SkySport #Inter… - Militos_Way : @OutContextInter Di Mikael Silvestre non si parla mai. Non era Roberto Carlos, ma anche lui è stato un signor gioca… - infoitsport : Napoli, addio Koulibaly? Si monitora Bremer e spunta un difensore del Manchester United -

Ad attendere in aeroporto il 33enne centrocampista serbo, che arriva in giallorosso a parametro zero dopo cinque stagioni al, una ventina di tifosi. Dopo le visite mediche a Villa ...La giornata giallorossa è stata incentrata particolarmente sull'arrivo nella Capitale di Nemanja Matic . Il centrocampista, ex, in mattinata è sbarcato a Ciampino per poi svolgere le visite mediche a Villa Stuart terminate poi nel pomeriggio. Domani il serbo classe '88 raggiungerà Trigoria per firmare il ...Dall'Inghilterra, il The Sun parla di un Manchester United su Abraham: la Roma, in caso di una cessione, potrebbe valutare diverse piste.Secondo le informazioni raccolte da Seriebnews.com, però, il giovanissimo non verrà parcheggiato in altra sede, almeno per ora. Che sta tentando di resistere agli assalti per Davide Frattesi, il caval ...