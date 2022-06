Manchester City, ecco Haaland: ufficiale l’acquisto del norvegese (Di lunedì 13 giugno 2022) Erling Haaland è un nuovo giocatore del Manchester City. Mancava solo l’ufficialità arrivata in queste ore attraverso i profili social del club inglese. L’attaccante si trasferisce alla corte di Guardiola che ha speso oltre 60 milioni di euro più bonus per strapparlo alla concorrenza di mezza Europa – su tutti il Real Madrid che fino all’ultimo ha provato a regalarsi il talento norvegese come premio per la vittoria della Champions League. Il norvegese ha firmato un contratto di 5 anni ad oltre 20 milioni di euro a stagione che lo renderà uno dei calciatori più pagati al mondo. Haaland sulla sua decisione di passare ai Citizens ha dichiarato: «Sono nato in Inghilterra, quindi sono stato un tifoso del Man City per tutta la vita, so molto del club. Qui mi sento a ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 giugno 2022) Erlingè un nuovo giocatore del. Mancava solo l’ufficialità arrivata in queste ore attraverso i profili social del club inglese. L’attaccante si trasferisce alla corte di Guardiola che ha speso oltre 60 milioni di euro più bonus per strapparlo alla concorrenza di mezza Europa – su tutti il Real Madrid che fino all’ultimo ha provato a regalarsi il talentocome premio per la vittoria della Champions League. Ilha firmato un contratto di 5 anni ad oltre 20 milioni di euro a stagione che lo renderà uno dei calciatori più pagati al mondo.sulla sua decisione di passare ai Citizens ha dichiarato: «Sono nato in Inghilterra, quindi sono stato un tifoso del Manper tutta la vita, so molto del club. Qui mi sento a ...

