Manchester City, ecco Haaland: “Sono nel posto giusto per soddisfare le mie ambizioni” (FOTO) (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo l’annuncio ormai risalente ad un mese fa, ora ci Sono le prime immagini ufficiali di Erling Haaland con la maglia del Manchester City. Un trasferimento destinato a segnare i prossimi anni del calcio europeo, per uno degli attaccanti più forti nel panorama internazionale. I Citizens si Sono assicurati una vera e propria macchina da gol per i prossimi cinque anni, quindi fino a giugno 2027. Arrivato dal Borussia Dortmund, con cui ha segnato 86 gol in 89 presenze tra campionato e coppe, il colosso norvegese ha segnato valanghe di gol anche con la nazionale, realizzando 20 reti in 22 presenze. “È un orgoglio per me e per la mia famiglia”, ha esordito Erling nelle prime parole riportate da manCity.com. Il figlio di Alfie, ex giocatore dei Citizens, ha poi proseguito: “Ho sempre ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo l’annuncio ormai risalente ad un mese fa, ora cile prime immagini ufficiali di Erlingcon la maglia del. Un trasferimento destinato a segnare i prossimi anni del calcio europeo, per uno degli attaccanti più forti nel panorama internazionale. I Citizens siassicurati una vera e propria macchina da gol per i prossimi cinque anni, quindi fino a giugno 2027. Arrivato dal Borussia Dortmund, con cui ha segnato 86 gol in 89 presenze tra campionato e coppe, il colosso norvegese ha segnato valanghe di gol anche con la nazionale, realizzando 20 reti in 22 presenze. “È un orgoglio per me e per la mia famiglia”, ha esordito Erling nelle prime parole riportate da man.com. Il figlio di Alfie, ex giocatore dei Citizens, ha poi proseguito: “Ho sempre ...

