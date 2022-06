Macron flop: la sinistra di Mélenchon lo tallona. Paura per il ballottaggio, affluenza bassissima (Di lunedì 13 giugno 2022) Brutte notizie in Francia per il presidente Emmanuel Macron, rieletto all’Eliseo lo scorso aprile. Battuta d’arresto per la sua coalizione al primo turno delle elezioni legislative dove la sinistra di Jean-Luc Mélenchon arriva al 25,6% dei voti, di un soffio dietro Ensemble! (25,75%). Per il presidente della Repubblica francese si tratta di un pareggio con il leader della sinistra radicale. Che è riuscito a coalizzare un fronte vasto. I socialisti di Anne Hidalgo, usciti massacrati dalle presidenziali con l’1,75%, hanno accettato di entrare nella Nupes. Per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica, scrive Le Figaro, il partito presidenziale non risulta nettamente in testa al primo turno delle politiche. Record negati per l’affluenza: solo il 47,51%, la percentuale più bassa di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 giugno 2022) Brutte notizie in Francia per il presidente Emmanuel, rieletto all’Eliseo lo scorso aprile. Battuta d’arresto per la sua coalizione al primo turno delle elezioni legislative dove ladi Jean-Lucarriva al 25,6% dei voti, di un soffio dietro Ensemble! (25,75%). Per il presidente della Repubblica francese si tratta di un pareggio con il leader dellaradicale. Che è riuscito a coalizzare un fronte vasto. I socialisti di Anne Hidalgo, usciti massacrati dalle presidenziali con l’1,75%, hanno accettato di entrare nella Nupes. Per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica, scrive Le Figaro, il partito presidenziale non risulta nettamente in testa al primo turno delle politiche. Record negati per l’: solo il 47,51%, la percentuale più bassa di ...

