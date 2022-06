"Ma che faceva? Entrava in campo a...": Enrico Mentana gela Damiano Tommasi, battuta velenosissima | Video (Di lunedì 13 giugno 2022) Maratona dopo maratona, Enrico Mentana continua a restare in Video a La7. L'occasione oggi, lunedì 13 maggio, sono le elezioni amministrative. E nel Video a cui potete arrivare seguendo il link in calce si parla di Verona, dove l'ex calciatore ed ex romanista Damiano Tommasi arriverà al ballottaggio contro Federico Sboarina forte della vittoria al primo turno. E Mentana si rivolge al suo inviato nella città scaligera, Raniero Altavilla: "Ma... Damiano Tommasi che fine ha fatto, Altavilla? Quella è un'intervista interessante". Già, lo si attende ma il candidato non si palesa. Dunque Altavilla risponde al direttore del TgLa7: "Lo stiamo attendendo direttore. Damiano Tommasi rispecchia quello ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Maratona dopo maratona,continua a restare ina La7. L'occasione oggi, lunedì 13 maggio, sono le elezioni amministrative. E nela cui potete arrivare seguendo il link in calce si parla di Verona, dove l'ex calciatore ed ex romanistaarriverà al ballottaggio contro Federico Sboarina forte della vittoria al primo turno. Esi rivolge al suo inviato nella città scaligera, Raniero Altavilla: "Ma...che fine ha fatto, Altavilla? Quella è un'intervista interessante". Già, lo si attende ma il candidato non si palesa. Dunque Altavilla risponde al direttore del TgLa7: "Lo stiamo attendendo direttore.rispecchia quello ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : Per mio tema d'interesse (la narrazione della guerra, il suo marketing) gli effetti attuali delle sanzioni smontano… - fanpage : Un giro di corruzione tra medici e infermieri di alcuni ospedali lombardi e un'organizzazione albanese, che faceva… - borghi_claudio : @chiccotesta A dire la verità la moneta si crea proprio dal nulla. La sveglia se mai è arrivata per quei gonzi che… - smellycatwa : Forse e dico forse una mia ex crush mi ha bloccato le storie, ma perché? Oltre mettergli i likes e vedere quello ch… - lukogene : @la_peau_douce_ @diconodioggi orpo! ricordo il mio amico più rock di tutti che ce li faceva sentire (quando usciva… -