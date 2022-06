Lutto nello spettacolo italiano, addio a uno dei nomi più influenti. Il dolore della moglie famosa (Di lunedì 13 giugno 2022) Uno dei più grandi produttori discografici ed esperto nonché simbolo della musica nostrana ed internazionale si è spento per sempre. Parliamo del marito di Caterina Caselli, Piero Sugar, il figlio del fondatore delle Messaggerie Musicali Ladislao. Quest’ultimo nel 1959 acquistò la Compagnia generale del disco che poi l’erede prese in mano. La Cdg-Sugar è indubbiamente una delle più rinomate, prestigiose etichette italiane. Come anticipato, Piero Sugar prese il comando dell’azienda paterna a metà degli anni Settanta diventandone presto amministratore delegato e conducendola ad un indimenticabile successo. Di padre in figlio anche questa volta, ora è il turno di Filippo Sugar. Piero Sugar, morto il produttore marito di Caterina Caselli “Con Piero Sugar il mondo dello spettacolo italiano perde un gran protagonista, un ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 13 giugno 2022) Uno dei più grandi produttori discografici ed esperto nonché simbolomusica nostrana ed internazionale si è spento per sempre. Parliamo del marito di Caterina Caselli, Piero Sugar, il figlio del fondatore delle Messaggerie Musicali Ladislao. Quest’ultimo nel 1959 acquistò la Compagnia generale del disco che poi l’erede prese in mano. La Cdg-Sugar è indubbiamente una delle più rinomate, prestigiose etichette italiane. Come anticipato, Piero Sugar prese il comando dell’azienda paterna a metà degli anni Settanta diventandone presto amministratore delegato e conducendola ad un indimenticabile successo. Di padre in figlio anche questa volta, ora è il turno di Filippo Sugar. Piero Sugar, morto il produttore marito di Caterina Caselli “Con Piero Sugar il mondo delloperde un gran protagonista, un ...

Pubblicità

alvanofabio : RT @lvogruppo: ?? Sport in lutto, è morto Lucio Zaninetti (78 anni).. Pavia, l’improvvisa scomparsa del massaggiatore e fisioterapista per… - lvogruppo : ?? Sport in lutto, è morto Lucio Zaninetti (78 anni).. Pavia, l’improvvisa scomparsa del massaggiatore e fisiotera… - Gioacch35990421 : @HuffPostItalia Ecco la morale: immagino sia in lutto anche per le stragi nello Yemen, non mangi e non faccia vacan… - BarbariniSimona : Ho visto ora dalle storie che erano nello stesso posto lui e la tipa..tipo hotel booo..cmq e' ora d elaborare il lu… - asiettaaaaaa : @alixshawn Federica nello space ha detto “io sono a lutto”… Per ironizzare ho messo questo. So benissimo il significato… Che palle che siete -