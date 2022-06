L’Unhcr premia 107 aziende per aver favorito l’impiego di 6.000 rifugiati nel 2020-21 (Di lunedì 13 giugno 2022) L’Unhcr, Agenzia ONU per i rifugiati, ha premiato con il logo Welcome. Working for Refugee Integration 107 aziende che nel biennio 2020-21 hanno favorito l’inserimento professionale di oltre 6.000 rifugiati, L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 13 giugno 2022), Agenzia ONU per i, hato con il logo Welcome. Working for Refugee Integration 107che nel biennio-21 hannol’inserimento professionale di oltre 6.000, L'articolo proviene da il manifesto.

