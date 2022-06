“Lui al posto di Anna Pettinelli”. Amici 22, un big della musica italiana per Maria De Filippi (Di lunedì 13 giugno 2022) Amici 22, nuovo insegnante in arrivo. Di certo c’è che ci sarà Alessandra Celentano, che al settimanale Nuovo TV ha spiegato: “Non ci penso, il programma è diventato la mia famiglia. È un lavoro che amo e che non diventa mai noioso”. Tra i professori di Amici 22 un’altra presenza che non dovrebbe essere in dubbio è quella di Rudy Zerbi. Dovrebbe essere riconfermata anche Veronica Peparini, salvo colpi di scena, mentre ci sono delle voci su Anna Pettinelli. Pochi giorni fa l’esperto di gossip Amedeo Venza aveva lanciato lo scoop spiegando come la prof di canto avrebbe potuto fare un passo indietro per via di un altro impegno professionale. Sui siti d’informazione, riporta , è stato condiviso il seguente retroscena: “Michele Bravi è pronto, da domani sarà presente alle audizioni dei ragazzi per la categoria ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 giugno 2022)22, nuovo insegnante in arrivo. Di certo c’è che ci sarà Alessandra Celentano, che al settimanale Nuovo TV ha spiegato: “Non ci penso, il programma è diventato la mia famiglia. È un lavoro che amo e che non diventa mai noioso”. Tra i professori di22 un’altra presenza che non dovrebbe essere in dubbio è quella di Rudy Zerbi. Dovrebbe essere riconfermata anche Veronica Peparini, salvo colpi di scena, mentre ci sono delle voci su. Pochi giorni fa l’esperto di gossip Amedeo Venza aveva lanciato lo scoop spiegando come la prof di canto avrebbe potuto fare un passo indietro per via di un altro impegno professionale. Sui siti d’informazione, riporta , è stato condiviso il seguente retroscena: “Michele Bravi è pronto, da domani sarà presente alle audizioni dei ragazzi per la categoria ...

