Lory Del Santo si scaglia contro Nicolas Vaporidis dopo L’Isola: “Becero” (Di lunedì 13 giugno 2022) L’eliminazione di Lory Del Santo da L’Isola dei Famosi è stata accompagnata da una pioggia di polemiche. L’ex concorrente, così come lo staff che la segue, non hanno gradito il comportamento degli altri naufraghi e della produzione del programma. La showgirl ha usato il profilo Instagram della trasmissione per parlare della sua esperienza. Inoltre, ha commentato anche i dissapori avuti con Marco Cucolo in concomitanza con il suo allontanamento dal gioco. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Isola dei Famosi, Lory Del Santo critica gli altri naufraghi: “Mi hanno preso di mira” L’avventura di Lory Del Santo a L’Isola dei Famosi è stata piuttosto travagliata. Anche gli spettatori si sono ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 13 giugno 2022) L’eliminazione diDeldadei Famosi è stata accompagnata da una pioggia di polemiche. L’ex concorrente, così come lo staff che la segue, non hanno gradito il comportamento degli altri naufraghi e della produzione del programma. La showgirl ha usato il profilo Instagram della trasmissione per parlare della sua esperienza. Inoltre, ha commentato anche i dissapori avuti con Marco Cucolo in concomitanza con il suo allontanamento dal gioco. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Isola dei Famosi,Delcritica gli altri naufraghi: “Mi hanno preso di mira” L’avventura diDeldei Famosi è stata piuttosto travagliata. Anche gli spettatori si sono ...

Pubblicità

PrimeVideoIT : Sono sempre stato un grande fan di Lory Del Santo #LoryDelSanto ?? E da oggi voglio seguire le sue ombre - tuttopuntotv : Lory Del Santo si scaglia contro Nicolas Vaporidis dopo L’Isola: “Becero” #isola #IsoladeiFamosi - Dadanna4 : @AngoloDV Lory del Santo non ce ne frega nulla di chi crede sia il vincitore. - im_aalessiaa : @pandistellegang @gretanongreta greta è una lory del santo come me - im_aalessiaa : io come una lory del santo qualunque, mi diverto troppo ?? -