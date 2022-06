Lory del Santo e Marco Cucolo in crisi dopo l’Isola dei famosi 2022? (Di lunedì 13 giugno 2022) Ricordiamo ancora il buon Marco Cucolo alle prese con il giro della piccola Isoletta in Honduras per concedere a Lory del Santo di rientrare in gioco nel gruppo ufficiale dell’Isola dei famosi 2022. Un sacrificio d’amore che il pubblico aveva apprezzato moltissimo e che mostrava tutto l’affiatamento di questa coppia. A quanto pare però l’esperienza in Honduras non si è conclusa nel migliore dei modi e tra i due, ci sarebbe maretta. Marco e Lory sono in crisi ? Se ne parlerà nella puntata dell’Isola dei famosi in diretta stasera su Canale 5. Come saprete infatti, Lory è stata eliminata la scorsa settimana, mentre Cucolo ha dovuto lasciare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 13 giugno 2022) Ricordiamo ancora il buonalle prese con il giro della piccola Isoletta in Honduras per concedere adeldi rientrare in gioco nel gruppo ufficiale deldei. Un sacrificio d’amore che il pubblico aveva apprezzato moltissimo e che mostrava tutto l’affiatamento di questa coppia. A quanto pare però l’esperienza in Honduras non si è conclusa nel migliore dei modi e tra i due, ci sarebbe maretta.sono in? Se ne parlerà nella puntata deldeiin diretta stasera su Canale 5. Come saprete infatti,è stata eliminata la scorsa settimana, mentreha dovuto lasciare ...

