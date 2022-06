Lory Del Santo e Marco Cucolo, è crisi nera: c’è il comunicato (Di lunedì 13 giugno 2022) Lory Del Santo e Marco Cucolo sarebbero in crisi nera. Incredibilmente, c’è un comunicato Mediaset che conferma il momento difficile della coppia. Giovedì 9 giugno, a sorpresa, è stata eliminata Lory Del Santo da L’Isola dei Famosi. Come già successo per altri concorrenti, i naufraghi sembrava che in effetti si fossero coalizzati contro di lei, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 13 giugno 2022)Delsarebbero in. Incredibilmente, c’è unMediaset che conferma il momento difficile della coppia. Giovedì 9 giugno, a sorpresa, è stata eliminataDelda L’Isola dei Famosi. Come già successo per altri concorrenti, i naufraghi sembrava che in effetti si fossero coalizzati contro di lei, L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

PrimeVideoIT : Sono sempre stato un grande fan di Lory Del Santo #LoryDelSanto ?? E da oggi voglio seguire le sue ombre - _dixxyy_ : #Isola QUI PER SUPPORTARE QUEEN LORY DEL SANTO IN TUTTO E PER TUTTO - fondenteextra : Lory ci manchi sull'isola ~Lory del Santo #isola - maramula4 : RT @_marydeluca: Lory Del Santo che si impossessa di Pierpaolo Spollon - MariacarmelaO : RT @_marydeluca: Lory Del Santo che si impossessa di Pierpaolo Spollon -