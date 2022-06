Lory Del Santo e Marco Cucolo | all’Isola dei Famosi la verità sulla loro relazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 giugno 2022)Delcrisi con? È il sito dell’Isola deia sganciare questa bomba. Tra le anticipazioni della puntata numero 23, in onda lunedì 13 giugno 2022, infatti, si palerà anche di questo. Non solo, perché verrà anche decretato il primo finalista della 16esima edizione del reality attraverso delle prove e un televoto flash. Ancora, Carmen Di Pietro sarà la protagonista di una prova divertente che vedrà coinvolti anche i suoi naufraghi preferiti e, si legge sempre sul sito dell’Isola dei, una tra Estefania Bernal, Nick Luciani, Gennaro Auletto e Marialaura Devitis dovrà abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima per scontrarsi con Pamela Petrarolo per la permanenza come naufraga solitaria.Del ...