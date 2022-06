Livorno: processo a Beppe Grillo, accusato di violenza privata e lesioni a giornalista Tv. Fnsi, Ast e Ordine parti civili (Di lunedì 13 giugno 2022) Rappresentate dall'avvocato Giulio Vasaturo, Federazione Nazionale della Stampa, Associazione Stampa Toscana e Ordine dei giornalisti sono stati ammessi come partici civili nel processo al tribunale di Livorno contro Beppe Grillo (assente in aula), imputato di violenza privata e lesioni personali a causa dell'aggressione al giornalista televisivo Francesco Selvi dell 7 settembre 2020 sulla spiaggia di Marina di Bibbona L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 13 giugno 2022) Rappresentate dall'avvocato Giulio Vasaturo, Federazione Nazionale della Stampa, Associazione Stampa Toscana edei giornalisti sono stati ammessi comecinelal tribunale dicontro(assente in aula), imputato dipersonali a causa dell'aggressione altelevisivo Francesco Selvi dell 7 settembre 2020 sulla spiaggia di Marina di Bibbona L'articolo proviene da Firenze Post.

