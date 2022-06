Liverpool, ecco Nunez per 100 milioni: news mercato oggi (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Darwin Nunez dal Benfica al Liverpool in un affare da 100 milioni. Il Manchester City ufficializza l’acquisto di Erling Haaland. I club della Premier League accendono il mercato con le news relative agli ingaggi di nuovi bomber. Il Liverpool prende Nunez, 22enne bomber uruguayano, per una cifra fissa di 75 milioni di euro. Il Benfica, che ufficializza la cessione dell’attaccante, rende noto che la cifra può arrivare a 100 milioni in base ad una serie di bonus. Per Nunez, contratto di 6 anni con i reds vicecampioni d’Inghilterra e d’Europa. Il City, fresco trionfatore in Premier League, certifica l’acquisto di Haaland. Il 21enne centravanti norvegese, prelevato dal Borussia Dortmund per 75 ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Darwindal Benfica alin un affare da 100. Il Manchester City ufficializza l’acquisto di Erling Haaland. I club della Premier League accendono ilcon lerelative agli ingaggi di nuovi bomber. Ilprende, 22enne bomber uruguayano, per una cifra fissa di 75di euro. Il Benfica, che ufficializza la cessione dell’attaccante, rende noto che la cifra può arrivare a 100in base ad una serie di bonus. Per, contratto di 6 anni con i reds vicecampioni d’Inghilterra e d’Europa. Il City, fresco trionfatore in Premier League, certifica l’acquisto di Haaland. Il 21enne centravanti norvegese, prelevato dal Borussia Dortmund per 75 ...

