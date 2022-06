LIVE Musetti-Bublik, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: Davidovich Fokina batte Vinolas! Adesso il doppio, poi l’azzurro (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27 Restate con noi in attesa dell’inizio del primo confronto tra il tennista azzurro e il kazako. 15.25 Alejandro Davidovich Fokina batte il connazionale spagnolo Albert Ramos-Vinolas per 7-5 6-4 e vola al secondo turno dopo un’ora e ventidue minuti. Adesso in campo il secondo match tra Rohan Bopanna/Denis Shapovalov e Pedro Martinez/Diego Schwartzman. 15.23 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Lorenzo Musetti e Aleksandr Bublik, valida per il primo turno del torneo singolare maschile dell’ATP 500 del Queen’s 2022. Il programma della sfida tra Lorenzo Musetti e Aleksandr ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.27 Restate con noi in attesa dell’inizio del primo confronto tra il tennista azzurro e il kazako. 15.25 Alejandroil connazionale spagnolo Albert Ramos-Vinolas per 7-5 6-4 e vola al secondo turno dopo un’ora e ventidue minuti.in campo il secondo match tra Rohan Bopanna/Denis Shapovalov e Pedro Martinez/Diego Schwartzman. 15.23 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Lorenzoe Aleksandr, valida per il primo turno del torneo singolare maschile dell’ATP 500 del. Il programma della sfida tra Lorenzoe Aleksandr ...

