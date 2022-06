LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria schiacchiante di Hayter a Santa Caterina Valfurva (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Ha corso un finale di tappa assurdo, il ragazzo della Hagens Berman Axeon. Ha lasciato sfogare Martinez sul Guspessa, è rimasto con i migliori per fare la differenza negli ultimi 30 chilometri, con una salita assai più agevole. Tanta, tantissima intelligenza tattica e preparazione per lui. 16.08 vittoria FENOMENALE PER LEO Hayter! La maglia rosa quest’oggi è stata una, due, tre spanne sopra tutti! Applausi per lui! 16.07 Ultimo chilometro per Leo Hayter! 16.05 Lenny Martinez si stacca da Grégoire e Van Eetvelt. Ha dato tutto nei chilometri precedenti. 16.03 Ai -3 ora Leo Hayter, sempre più avviato verso il successo! 16.00 HA RADDOPPIATO IL VANTAGGIO LEO Hayter! Ha 4’15” sul terzetto ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11 Ha corso un finale diassurdo, il ragazzo della Hagens Berman Axeon. Ha lasciato sfogare Martinez sul Guspessa, è rimasto con i migliori per fare la differenza negli ultimi 30 chilometri, con una salita assai più agevole. Tanta, tantissima intelligenza tattica e preparazione per lui. 16.08FENOMENALE PER LEO! La maglia rosa quest’è stata una, due, tre spanne sopra tutti! Applausi per lui! 16.07 Ultimo chilometro per Leo! 16.05 Lenny Martinez si stacca da Grégoire e Van Eetvelt. Ha dato tutto nei chilometri precedenti. 16.03 Ai -3 ora Leo, sempre più avviato verso il successo! 16.00 HA RADDOPPIATO IL VANTAGGIO LEO! Ha 4’15” sul terzetto ...

