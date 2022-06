LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: sfida per la classifica sulle Alpi con Tonale e Passo di Guspessa (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro d’Italia U23 2022, la Pinzolo-Santa Caterina Valfurva di 177,1 chilometri. Prima vera e propria tappa di montagna della corsa e probabilmente la più impegnativa, dove si potrà disegnare una differente classifica, che al momento vede in maglia rosa Leo Hayter dopo il successo di ieri. Una frazione che può risultare decisiva per il futuro della generale. Partenza immediata con il Campo Carlo Magno, al 5,3%, poi discesa e il Passo del Tonale, che dal versante di Dimaro tocca il 6,4% medio in 14 chilometri. Ascesa lunga, che rimarrà nelle gambe e nelle ossa dei vari contendenti. Si scende ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella terzadelU23 2022, la Pinzolo-Santa Caterina Valfurva di 177,1 chilometri. Prima vera e propriadi montagna della corsa e probabilmente la più impegnativa, dove si potrà disegnare una differente, che al momento vede in maglia rosa Leo Hayter dopo il successo di ieri. Una frazione che può risultare decisiva per il futuro della generale. Partenza immediata con il Campo Carlo Magno, al 5,3%, poi discesa e ildel, che dal versante di Dimaro tocca il 6,4% medio in 14 chilometri. Ascesa lunga, che rimarrà nelle gambe e nelle ossa dei vari contendenti. Si scende ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Giro del Delfinato 2022 in DIRETTA: la Jumbo-Visma si prende tutto. Roglic maglia gialla, 4° Damiano Caruso - infoitsport : DIRETTA Giro di Svizzera 2022 LIVE, Prima Tappa - infoitsport : LIVE Giro di Svizzera 2022, prima tappa in DIRETTA: sorpresa Williams, Pozzovivo 10°! - MaricaGusmitta : #F1 #GpBaku Leclerc rompe il motore, ritiro anche per Sainz. #Verstappen vince davanti a Perez #Leclerc : Non tro… - Supersonick_ : @Pie010101 Non ho mai visto i Red Hot live purtroppo visto che sono l'unico nel mio giro di amicizie ad ascoltarli… -