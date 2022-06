LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: resiste Martinez che fa tutto da solo (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 Rilancia l’andatura Lenny Martinez, che guadagna qualche altro secondo. Ma intanto c’è lo scatto di Lennert Van Eetvelt (Lotto Soudal) alle sue spalle, rimangono con lui solo Hayter e Gregoire! 14.22 Manca poco, pochissimo per scollinare il Passo di Guspessa. Salita davvero dura, chissà se non la ritroveremo anche nel Giro dei grandi… 14.20 24” il ritardo degli otto inseguitori. Sono in 8 ad inseguire Martinez! Il loro ritardo è di 24”. 8 riders are chasing Martinez. Gap 24”. #Girogiovani2022 #Giroditaliau23 — Giro d’Italia Giovani Under 23 (@Giroditaliau23) June 13, 2022 14.19 Questi gli inseguitori di Lenny ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.24 Rilancia l’andatura Lenny, che guadagna qualche altro secondo. Ma intanto c’è lo scatto di Lennert Van Eetvelt (Lotto Soudal) alle sue spalle, rimangono con luiHayter e Gregoire! 14.22 Manca poco, pochissimo per scollinare il Passo di Guspessa. Salita davvero dura, chissà se non la ritroveremo anche neldei grandi… 14.20 24” il ritardo degli otto inseguitori. Sono in 8 ad inseguire! Il loro ritardo è di 24”. 8 riders are chasing. Gap 24”. #giovani2022 #ditaliau23 —Giovani Under 23 (@ditaliau23) June 13, 2022 14.19 Questi gli inseguitori di Lenny ...

KY00JIN : morendo dal ridere per come lo stiamo prendendo in giro non deve mai entrare su twitter durante le sue live - S3RENDIPITYKOOK : @aelyskive oppure sta facendo un giro di telefonate, minacciando gli altri membri di tornare in azienda a guardare la live di proof con lui - holdmevtae : non io che mi perderò il live dei ragazzi perché per quell'ora sono in giro voglio prendere il muro a testate - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:10 per la diretta della seconda tappa del #TourdeSuisse2022 - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia U23 tappa di oggi in DIRETTA: sfida per la classifica sulle Alpi con Tonale e Passo di Guspessa… -