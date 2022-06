LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: parte Martinez in salita, gruppo a 30” (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.58 Mancano 3 km allo scollinamento. Martinez ha ora 33” sul gruppo. 13.55 Martinez aumenta il suo vantaggio, ora intorno ai 30”. 13.52 È di 15” il vantaggio di Martinez. Dietro di lui il gruppo conta 22 elementi. 13.51 parte Lenny Martinez (Grouapama-FDJ). 13.49 Ricordiamo che questa ascesa è di circa 11 chilometri con pendenza media dell’11%. 13.48 Mancano ancora 7 km alla vetta. 13.47 Per ora sale senza problemi la maglia rosa Leo Hayter (Hagens Berman Axeon). 13.45 Sono circa in 35 i corridori rimasti in gruppo. 13.43 In testa al gruppo sta tirando la Groupama-FDJ. Il ritmo è davvero alto e ora in tanti si stanno staccando. 13.42 Ripresi i ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.58 Mancano 3 km allo scollinamento.ha ora 33” sul. 13.55aumenta il suo vantaggio, ora intorno ai 30”. 13.52 È di 15” il vantaggio di. Dietro di lui ilconta 22 elementi. 13.51Lenny(Grouapama-FDJ). 13.49 Ricordiamo che questa ascesa è di circa 11 chilometri con pendenza media dell’11%. 13.48 Mancano ancora 7 km alla vetta. 13.47 Per ora sale senza problemi la maglia rosa Leo Hayter (Hagens Berman Axeon). 13.45 Sono circa in 35 i corridori rimasti in. 13.43 In testa alsta tirando la Groupama-FDJ. Il ritmo è davvero alto e ora in tanti si stanno staccando. 13.42 Ripresi i ...

