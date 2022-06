LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: Martinez vola, 2’34” di vantaggio sugli inseguitori! (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Fra gli inseguitori, ha preso qualche metro di margine l’altro corridore della Groupama-FDJ Romain Gregoire. 14.58 Mancano 34 chilometri al traguardo. I primi 22 in falsopiano, mentre gli ultimi 12 saranno in salita. 14.56 Conclusa la discesa del Mortirolo 14.54 Aumenta, aumenta ancora il margine di Martinez. Ora è di 2’32”. 14.52 Così come Ciuccarelli, anche Van Eetvelt, secondo all’ultima Liegi-Bastogne-Liegi di categoria, diventerà pro nel 2023. Lo scorso aprile la Lotto Soudal ha annunciato il suo passaggio nella squadra ‘dei grandi’. 14.50 Appare in difficoltà in discesa la maglia rosa Leo Hayter. Non per niente, la discesa è parecchio tecnica, non per tutti. 14.47 Buona prova per ora per Riccardo Ciuccarelli, che è all’ultimo anno fra gli Under: dal 2023 passerà professionista con ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Fra gli inseguitori, ha preso qualche metro di margine l’altro corridore della Groupama-FDJ Romain Gregoire. 14.58 Mancano 34 chilometri al traguardo. I primi 22 in falsopiano, mentre gli ultimi 12 saranno in salita. 14.56 Conclusa la discesa del Mortirolo 14.54 Aumenta, aumenta ancora il margine di. Ora è di 2’32”. 14.52 Così come Ciuccarelli, anche Van Eetvelt, secondo all’ultima Liegi-Bastogne-Liegi di categoria, diventerà pro nel 2023. Lo scorso aprile la Lotto Soudal ha annunciato il suo passaggio nella squadra ‘dei grandi’. 14.50 Appare in difficoltà in discesa la maglia rosa Leo Hayter. Non per niente, la discesa è parecchio tecnica, non per tutti. 14.47 Buona prova per ora per Riccardo Ciuccarelli, che è all’ultimo anno fra gli Under: dal 2023 passerà professionista con ...

