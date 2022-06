LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: Hayter inizia l’ultima salita, 2? sugli inseguitori (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 Un altro chilometro per Leo Hayter, sempre più avviato al secondo successo consecutivo in questo Giro d’Italia U23. 15.51 Il britannico è a 7 chilometri dal traguardo! 15.48 Quella di oggi poteva essere una tappa che indirizzava il Giro d’Italia U23, oggi si è capito che Hayter è davvero forte. 15.45 Mamma mia Leo Hayter! La maglia rosa ha 2’05” sui tre immediati inseguitori Lenny Martinez, Romain Grégoire (Groupama-FDJ) e Lennert Van Eetvelt (Lotto Soudal) 15.44 salita non proprio complicata, poiché la pendenza media è del 4,3%. 15.42 Comincia l’ultima salita per la ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 Un altro chilometro per Leo, sempre più avviato al secondo successo consecutivo in questoU23. 15.51 Il britannico è a 7 chilometri dal traguardo! 15.48 Quella dipoteva essere unache indirizzava ilU23,si è capito cheè davvero forte. 15.45 Mamma mia Leo! La maglia rosa ha 2’05” sui tre immediatiLenny Martinez, Romain Grégoire (Groupama-FDJ) e Lennert Van Eetvelt (Lotto Soudal) 15.44non proprio complicata, poiché la pendenza media è del 4,3%. 15.42 Cominciaper la ...

