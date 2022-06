LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: ancora in testa Martinez, fra poco si sale verso Santa Caterina Valfurva (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Ora il terzetto della maglia rosa sta guadagnando su Romain Gregoire. Azione azzardata del francese. 15.17 Ora Lenny Martinez sta gestendo le proprie energie. I suoi inseguitori infatti guadagnano qualche secondo. 15.15 Dietro invece il trio con Hayter, Ciuccarelli e Van Eetvelt è segnalato a 2’50”. 15.12 Non riesce a recuperare Gregoire, che è registrato a 2’20” da Lenny Martinez. 25 chilometri al traguardo. 15.08 Da evidenziare come sia rimasto attardato Toon Clynhens (Elevate). 15.07 Nuovo aggiornamento sui distacchi in corsa: Giro d’Italia Giovani Under 23 – Stage 3 @lennymrtz1 2’15” > Grégoire 2’57” > Van Eetvelt, Ciuccarelli, Hayter 30 km#Girogiovani2022 #Giroditaliu23 — ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 Ora il terzetto della maglia rosa sta guadagnando su Romain Gregoire. Azione azzardata del francese. 15.17 Ora Lennysta gestendo le proprie energie. I suoi inseguitori infatti guadagnano qualche secondo. 15.15 Dietro invece il trio con Hayter, Ciuccarelli e Van Eetvelt è segnalato a 2’50”. 15.12 Non riesce a recuperare Gregoire, che è registrato a 2’20” da Lenny. 25 chilometri al traguardo. 15.08 Da evidenziare come sia rimasto attardato Toon Clynhens (Elevate). 15.07 Nuovo aggiornamento sui distacchi in corsa:Giovani Under 23 – Stage 3 @lennymrtz1 2’15” > Grégoire 2’57” > Van Eetvelt, Ciuccarelli, Hayter 30 km#giovani2022 #ditaliu23 — ...

