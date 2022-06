LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: trionfa in solitaria il norvegese Leknessund, piazza d’onore amara per Bettiol (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.14 Il plotone è arrivato con 38” di ritardo dal vincitore. A breve la classifica di tappa e la nuova graduatoria generale. 17.11 Completa il podio Michael Matthews. Quarto Andrea Pasqualon e quinto Matteo Trentin. 17.09 CLAMOROSO! Alberto Bettiol ha vinto la volata dei battuti per poi esultare credendo di aver trionfato… Scena già vista più volte, non solo nel mondo del ciclismo. 17.08 Prima vittoria della carriera tra i professionisti per il norvegese classe ’99! Arriva il gruppo… 17.07 Andreas Leknessund (Team DSM) vince in solitaria la seconda tappa del Giro di Svizzera coronando nel migliore dei modi una lunghissima fuga! 17.06 FLAMME ROUGE! Non ce n’è ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.14 Il plotone è arrivato con 38” di ritardo dal vincitore. A breve la classifica die la nuova graduatoria generale. 17.11 Completa il podio Michael Matthews. Quarto Andrea Pasqualon e quinto Matteo Trentin. 17.09 CLAMOROSO! Albertoha vinto la volata dei battuti per poi esultare credendo di averto… Scena già vista più volte, non solo nel mondo del ciclismo. 17.08 Prima vittoria della carriera tra i professionisti per ilclasse ’99! Arriva il gruppo… 17.07 Andreas(Team DSM) vince inla secondadeldicoronando nel migliore dei modi una lunghissima fuga! 17.06 FLAMME ROUGE! Non ce n’è ...

