LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: trionfa in solitaria il norvegese Leknessund, piazza d’onore amara per Bettiol (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.23 Grazie per aver seguito con noi questa appassionante seconda tappa del Giro di Svizzera 2022. Augurandovi una piacevole serata la redazione di OA Sport vi dà appuntamento a domani per il terzo segmento con partenza da Aesch e arrivo presso Grenchen (177 km). Alla prossima corsa! 17.20 La nuova generale, poche variazioni rispetto a ieri: 1 WILLIAMS Stephen Bahrain – Victorious 9:03:41 2 SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe 0:04 3 KRON Andreas Lotto Soudal 0:06 4 Leknessund Andreas Team DSM 0:07 5 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 0:10 6 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team 0:10 7 KUSS Sepp Jumbo-Visma 0:10 8 HIRSCHI Marc UAE Team Emirates 0:10 9 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 0:1010 POZZOVIVO Domenico Intermarché – Wanty – ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.23 Grazie per aver seguito con noi questa appassionante secondadeldi. Augurandovi una piacevole serata la redazione di OA Sport vi dà appuntamento a domani per il terzo segmento con partenza da Aesch e arrivo presso Grenchen (177 km). Alla prossima corsa! 17.20 La nuova generale, poche variazioni rispetto a ieri: 1 WILLIAMS Stephen Bahrain – Victorious 9:03:41 2 SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe 0:04 3 KRON Andreas Lotto Soudal 0:06 4Andreas Team DSM 0:07 5 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 0:10 6 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team 0:10 7 KUSS Sepp Jumbo-Visma 0:10 8 HIRSCHI Marc UAE Team Emirates 0:10 9 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 0:1010 POZZOVIVO Domenico Intermarché – Wanty – ...

Pubblicità

infoitsport : DIRETTA Giro di Svizzera 2022 LIVE, Seconda Tappa - infoitsport : LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: trionfa in solitaria il norvegese Leknessund, piazza d'onore… - infoitsport : LIVE Giro d'Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: Leo Hayter conquista tappa e maglia con una grande azione da fini… - zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 tappa di oggi in DIRETTA: trionfa in solitaria il norvegese Leknessund piazza d’onore am… - infoitsport : LIVE Giro d'Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: Hayter inizia l'ultima salita, 2' sugli inseguitori -