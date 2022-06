LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: sette superstiti in fuga, gruppo lontano. 50 km all’arrivo (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 Piove sul bagnato per Simon Vitzthum (Swiss Cycling), costretto a perdere ulteriore terreno in seguito ad una foratura. 15.50 Ecco il cartello dei meno 50 km, accelerata del plotone che si porta a 5’40” dalla fuga. 15.47 Andreas Leknessund (DSM) si aggiudica lo sprint intermedio di Reinacherstrasse. 15.44 54 km all’arrivo, la nuova situazione in corsa: conducono Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost), Joel Suter (UAE Team Emirates), Matt Holmes (Lotto Soudal), Michael Schär (AG2R Citroën), Matteo Badilatti (Groupama-FDJ), Andreas Leknessund (DSM) e Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Simon Vitzthum (Swiss Cycling) si trova a 40”, Leonardo Basso (Astana-Qazaqstan) a 2?. Il gruppo paga 6’15”, ripreso l’ex fuggitivo Claudio Imhof (Swiss Cycling). 15.41 Anche ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 Piove sul bagnato per Simon Vitzthum (Swiss Cycling), costretto a perdere ulteriore terreno in seguito ad una foratura. 15.50 Ecco il cartello dei meno 50 km, accelerata del plotone che si porta a 5’40” dalla. 15.47 Andreas Leknessund (DSM) si aggiudica lo sprint intermedio di Reinacherstrasse. 15.44 54 km, la nuova situazione in corsa: conducono Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost), Joel Suter (UAE Team Emirates), Matt Holmes (Lotto Soudal), Michael Schär (AG2R Citroën), Matteo Badilatti (Groupama-FDJ), Andreas Leknessund (DSM) e Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Simon Vitzthum (Swiss Cycling) si trova a 40”, Leonardo Basso (Astana-Qazaqstan) a 2?. Ilpaga 6’15”, ripreso l’ex fuggitivo Claudio Imhof (Swiss Cycling). 15.41 Anche ...

Pubblicità

Quotidianinet : LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: Martinez vola, 2’34” di vantaggio sugli inseguitori! - vicyago66 : @stevevicrn @theboss_1908 @LeggendaAmbros1 @_bando10 Dovrò partire per il giro d'italia. I divulgatori di cazzate v… - jiswanmin : non io che prendevo in giro marika perché non le davano mai ltb live e adesso mi ritrovo nella stessa situazione con run bts - zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 tappa di oggi in DIRETTA: dieci uomini in fuga c’è Leonardo Basso. Gruppo a 3’20” -… - KY00JIN : morendo dal ridere per come lo stiamo prendendo in giro non deve mai entrare su twitter durante le sue live -