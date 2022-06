LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: finale ricco di insidie con tre GPM, Pozzovivo può distinguersi (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE del Giro di Svizzera 2022. Va oggi in scena la seconda tappa della manifestazione elvetica con partenza da Kusnacht e arrivo ad Aesch dopo 196,9 chilometri: favoriti gli scalatori, ma occhio alle ambizioni di un’eventuale fuga. Segmento vivace quello che attende gli atleti, con ben tre GPM racchiusi negli ultimi 80 km. Dopo una prima parte di frazione farcita di saliscendi la carovana si troverà dinnanzi alle pendenze del Gempen (5,4 km al 4,6%), seguito dall’Eichenberg (3 km al 7,4%) e dal duro seconda categoria di Challpass (6,3 km al 6,3%). Ultimo scollinamento agli 11 km dal traguardo. L’Italia punta sul veterano Domenico ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alladeldi. Vain scena la secondadella manifestazione elvetica con partenza da Kusnacht e arrivo ad Aesch dopo 196,9 chilometri: favoriti gli scalatori, ma occhio alle ambizioni di un’eventuale fuga. Segmento vivace quello che attende gli atleti, con ben tre GPM racchiusi negli ultimi 80 km. Dopo una prima parte di frazione farcita di saliscendi la carovana si troverà dinnanzi alle pendenze del Gempen (5,4 km al 4,6%), seguito dall’Eichenberg (3 km al 7,4%) e dal duro seconda categoria di Challpass (6,3 km al 6,3%). Ultimo scollinamento agli 11 km dal traguardo. L’Italia punta sul veterano Domenico ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Giro del Delfinato 2022 in DIRETTA: la Jumbo-Visma si prende tutto. Roglic maglia gialla, 4° Damiano Caruso - infoitsport : DIRETTA Giro di Svizzera 2022 LIVE, Prima Tappa - infoitsport : LIVE Giro di Svizzera 2022, prima tappa in DIRETTA: sorpresa Williams, Pozzovivo 10°! - MaricaGusmitta : #F1 #GpBaku Leclerc rompe il motore, ritiro anche per Sainz. #Verstappen vince davanti a Perez #Leclerc : Non tro… - Supersonick_ : @Pie010101 Non ho mai visto i Red Hot live purtroppo visto che sono l'unico nel mio giro di amicizie ad ascoltarli… -