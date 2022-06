”L’Isola dei Famosi” | chi sarà il primo finalista di questa edizione? Le anticipazioni della serata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 giugno 2022)sera adeisi scoprirà ildinuova. E ancora, eliminazione definitiva a Playa Sgamadissima e Lory del Santo ospite in studio. Ecco ledei, stasera ildinuovaIn primasu Canale 5, ventitreesimo appuntamento condei, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Inviato in Honduras: Alvin. Nel corsopuntata verrà ...