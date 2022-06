L’Isola dei Famosi, anticipazioni di lunedì 13 giugno (Di lunedì 13 giugno 2022) L’Isola dei Famosi, ventitreesimo appuntamento: anticipazioni di lunedì 13 giugno In prima serata su Canale 5, ventitreesimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Inviato in Honduras: Alvin. Nel corso della puntata verrà decretato il primo finalista della 16° edizione delL’Isola dei Famosi attraverso delle prove e un televoto flash che coinvolgerà direttamente il pubblico a casa. Leggi anche –> sanremo 2023 date e regolamento della prossima edizione Lory Del Santo sarà ospite in studio per parlare della sua relazione in crisi con Marco Cucolo proprio a causa di ciò ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 13 giugno 2022)dei, ventitreesimo appuntamento:di13In prima serata su Canale 5, ventitreesimo appuntamento con “dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Inviato in Honduras: Alvin. Nel corso della puntata verrà decretato il primo finalista della 16° edizione deldeiattraverso delle prove e un televoto flash che coinvolgerà direttamente il pubblico a casa. Leggi anche –> sanremo 2023 date e regolamento della prossima edizione Lory Del Santo sarà ospite in studio per parlare della sua relazione in crisi con Marco Cucolo proprio a causa di ciò ...

