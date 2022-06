L'investigatore che ha rovinato la vita a Piquè: tutta la verità sulla mossa spietata di Sharkira (Di lunedì 13 giugno 2022) Emergono sempre nuovi risvolti sulla separazione più discussa degli ultimi giorni, quello tra la cantante Shakira e il calciatore Piquè. Una delle coppie più amate e seguite del mondo è arrivata a sfaldarsi a causa di un tradimento, quello di Piquè con una ragazza molto più giovane di lui. A riportare la conferma della rottura è stata la coppia stessa. Non sarà una rottura semplice, soprattutto perché ci sono i due figli, Milan e Sasha di mezzo. Oltre che agli interessi materiali. L'ultima indiscrezione riguarda la modalità attraverso la quale la cantante colombiana ha scoperto dei tradimenti dell'ormai ex compagno. Shakira aveva ingaggiato un investigatore privato per farlo seguire. Lei evidentemente aveva già intuito qualcosa. Grazie a questa mossa è riuscita a beccare il calciatore spagnolo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Emergono sempre nuovi risvoltiseparazione più discussa degli ultimi giorni, quello tra la cantante Shakira e il calciatore. Una delle coppie più amate e seguite del mondo è arrivata a sfaldarsi a causa di un tradimento, quello dicon una ragazza molto più giovane di lui. A riportare la conferma della rottura è stata la coppia stessa. Non sarà una rottura semplice, soprattutto perché ci sono i due figli, Milan e Sasha di mezzo. Oltre che agli interessi materiali. L'ultima indiscrezione riguarda la modalità attraverso la quale la cantante colombiana ha scoperto dei tradimenti dell'ormai ex compagno. Shakira aveva ingaggiato unprivato per farlo seguire. Lei evidentemente aveva già intuito qualcosa. Grazie a questaè riuscita a beccare il calciatore spagnolo. ...

