L’Inter accelera sul mercato, il nuovo 11: i sostituti di Skriniar e Dumfries, in attacco il trio delle meraviglie | FOTO (Di lunedì 13 giugno 2022) L’Inter ha le idee chiare in vista della prossima stagione, la dirigenza è attivissima sul fronte calciomercato: è in arrivo una mezza rivoluzione soprattutto in attacco. Le ultime cessioni di Hakimi e Lukaku hanno permesso di sistemare in parte il bilancio, ma sarà necessario un altro sacrificio. L’ultima stagione è stata nel complesso positiva, il cambio in panchina con l’arrivo di Simone Inzaghi non ha portato grossi scossoni, l’ex Lazio si è subito ambientato nella nuova realtà e si è confermato un tecnico di primissimo livello. Il secondo posto alle spalle del Milan rappresenta un primo passo verso il futuro, la squadra della prossima stagione sarà sicuramente competitiva per vincere il campionato con la speranza di migliorare il risultato della scorsa stagione in Champions League. Il nuovo 11 In porta è già ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 13 giugno 2022)ha le idee chiare in vista della prossima stagione, la dirigenza è attivissima sul fronte calcio: è in arrivo una mezza rivoluzione soprattutto in. Le ultime cessioni di Hakimi e Lukaku hanno permesso di sistemare in parte il bilancio, ma sarà necessario un altro sacrificio. L’ultima stagione è stata nel complesso positiva, il cambio in panchina con l’arrivo di Simone Inzaghi non ha portato grossi scossoni, l’ex Lazio si è subito ambientato nella nuova realtà e si è confermato un tecnico di primissimo livello. Il secondo posto alle spalle del Milan rappresenta un primo passo verso il futuro, la squadra della prossima stagione sarà sicuramente competitiva per vincere il campionato con la speranza di migliorare il risultato della scorsa stagione in Champions League. Il11 In porta è già ...

Pubblicità

infoitsport : Skriniar, oggi nuovo rilancio PSG: ore calde, l’Inter accelera per il sostituto - fcin1908it : Skriniar, oggi nuovo rilancio PSG: ore calde, l’Inter accelera per il sostituto - infoitsport : QS in prima pagina: 'L'Inter accelera. Oggi Dybala e Bellanova verso la firma' - fcin1908it : Skriniar, pressing Psg: servono 80 milioni. Se parte, l’Inter accelera per Bremer - infoitsport : Il Monza accelera per Pinamonti. Trattativa avanzata con l’Inter -