(Di lunedì 13 giugno 2022). Da Campagnola al mondo., 47 anni, è originario di Manfredonia, ma vive ada trent’anni. Di lavoro fa la guardia giurata e il personal trainer ad Azzano San Paolo. Soprattutto, però, èdidie presidente dell’Asddi. Il 28 maggio scorso ha conseguito l’attestato dall’IFA — International Federation of Armwrestling, la federazione internazionale didi. Fino a 6 anni fa,era un atleta. Da una decina d’anni ha iniziato il percorso da, che lo ha portato ad essere capo nazionale degli arbitri della federazione italiana. E, da ...

Pubblicità

loreandpeace1 : @NicolaPorro Ti diverte l allarmismo Nicola?Ma le basi per le nuove possibilità di impresa sono le rivoluzioni come… - FraPanetta : @NicolaRaiano Caro Nicola, riconoscenza, spesso,non fa rima con impresa. Lungi da me difendere ADL, ma a mio giudiz… -

BergamoNews.it

PUCCI 7: per lui stagione segnata da diversi infortuni che ... Alla fine il suo mattoncino'ha messo in questa vittoria, ...ed una travolgente rimonta che portano la sua firma su unin ...... Veronica Ragazzo, titolaredi pulizie. 'Borghetto Domani'... Giorgio Barberis, 77 anni, medico primario in pensione;... Si tratta di un referendum abrogativo, che punta cioè a ottenere'... L’impresa di Nicola Fiananese, da Bergamo ad arbitro mondiale di braccio di ferro