Limatola | Parisi al seggio | inizia la festa per il ‘bis’ FOTO E VIDEO

(Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Aè stata una vittoria netta quella di Domenico, sindaco uscente e riconfermato. Non appena la matematica ha sancito il suo successo su Massimiliamo Marotta,è arrivato alper dare il via ai festeggiamenti. Ad accoglierlo il presidente dell’Asi Benevento Luigi Barone, amico da tempo, e i classici fuochi d’artificio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

occhio_notizie : Elezioni comunali 2022 a #Limatola: il sindaco è Domenico Parisi #elezioni #elezioni2022 #diretta - ilvaglio1 : Il consigliere Mortaruolo in visita a Limatola #limatola #mortaruolo #pd #parisi #benevento -

A partire da Ginettaccio Abbate, che oltre ad essere consigliere regionale è anche il depositario delle chiavi del partito insieme a Gianfranco Ucci, per proseguire con Domenicoda, ...Si è tenuto ieri presso il ristorante "Nuova Osteria" inil convegno " Fondi PNRR e Finanza Agevolata. Piano di Sviluppo Territoriale Diretto: ...istituzionale del Sindaco Domenico, ...Si è tenuto ieri presso il ristorante “Nuova Osteria” in Limatola il convegno “Fondi PNRR e Finanza Agevolata. Piano di Sviluppo Territoriale Diretto: Procedure e Metodi di Accesso 4.0” a cura del Com ...a Limatola dove è giunto il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo. Ad accoglierlo il sindaco Domenico Parisi che ha accompagnato Mortaruolo presso una delle tante eccellenze produttive del ...