Lightyear – La vera storia di Buzz: arriva a Roma il nuovo film Disney e Pixar (Di lunedì 13 giugno 2022) L’immaginario creato da Disney e Pixar torna sul grande schermo con Lightyear – La vera storia di Buzz di Angus MacLane, il film che racconta le origini dell’astronauta che ha ispirato la linea di giocattoli di Toy Story e che ha portato Andy a voler avere un Buzz Lightyear. Uno spin-off che mischia l’avventura, la fantascienza e l’azione trasmettendo allo stesso tempo dei forti messaggi sull’... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di lunedì 13 giugno 2022) L’immaginario creato datorna sul grande schermo con– Ladidi Angus MacLane, ilche racconta le origini dell’astronauta che ha ispirato la linea di giocattoli di Toy Story e che ha portato Andy a voler avere un. Uno spin-off che mischia l’avventura, la fantascienza e l’azione trasmettendo allo stesso tempo dei forti messaggi sull’... Source

Pubblicità

DisneyPlusIT : Guarda il nuovissimo poster di Oltre l'Infinito: Buzz e il Viaggio Verso Lightyear, un documentario originale dispo… - DisneyPlusIT : Chi è Buzz Lightyear? Scoprite come è nata un'icona in Oltre l'Infinito: Buzz e il Viaggio Verso Lightyear, un docu… - allegrabasile1 : RT @Ielosubmarine2: Esce nelle sale il film #Disney 'Lightyear, la vera storia di Buzz' con una coppia omosessuale (tra l'altro con un figl… - Leryn23212354 : RT @DisneyPlusIT: Chi è Buzz Lightyear? Scoprite come è nata un'icona in Oltre l'Infinito: Buzz e il Viaggio Verso Lightyear, un documentar… - Leryn23212354 : RT @DisneyPlusIT: Guarda il nuovissimo poster di Oltre l'Infinito: Buzz e il Viaggio Verso Lightyear, un documentario originale disponibile… -