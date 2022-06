L'ex presidente di Gazprom Bank sfida Putin: faremo crollare il tuo regime (Di lunedì 13 giugno 2022) L'ex presidente di Gazprom Bank in Russia, Igor Volobuev, si è unito alla Legione della Libertà dalla Russia per combattere per la difesa dell'Ucraina e far «crollare il regime di Putin». Lo rivela il canale informativo Ukraine Now, che pubblica un video in cui l'ex manager, ritratto in divisa militare mentre si esercita a sparare col fucile insieme ad altri soldati, si volta e fa un appello ai «ragazzi della Russia», esortandoli a combattere «contro il regime di Vladimir Putin». «Se odiate il regime di Putin e volete che la Russia diventi un Paese libero e democratico, unitevi a noi», dice Volobuev, che dopo lo scoppio della guerra era partito per l'Ucraina dove si è subito unito ai ranghi della difesa territoriale. ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) L'exdiin Russia, Igor Volobuev, si è unito alla Legione della Libertà dalla Russia per combattere per la difesa dell'Ucraina e far «ildi». Lo rivela il canale informativo Ukraine Now, che pubblica un video in cui l'ex manager, ritratto in divisa militare mentre si esercita a sparare col fucile insieme ad altri soldati, si volta e fa un appello ai «ragazzi della Russia», esortandoli a combattere «contro ildi Vladimir». «Se odiate ildie volete che la Russia diventi un Paese libero e democratico, unitevi a noi», dice Volobuev, che dopo lo scoppio della guerra era partito per l'Ucraina dove si è subito unito ai ranghi della difesa territoriale. ...

Pubblicità

tempoweb : L’ex presidente di #Gazprom Bank lascia la #Russia e sfida Vladimir #Putin: faremo crollare il regime #ucraina… - Miti_Vigliero : Ex presidente Gazprom Bank Russia si arruola contro Putin @sole24ore - TV7Benevento : **Ucraina: ex presidente Gazprom Bank Russia si arruola contro Putin (video)** - - Rosabianca123 : RT @Gianl1974: ???? Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha criticato l'ex cancelliere Gerhard Schröder per la sua collaborazione co… - fax1974 : RT @Gianl1974: ???? Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha criticato l'ex cancelliere Gerhard Schröder per la sua collaborazione co… -