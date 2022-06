L’ex avvocato della campagna presidenziale di Hillary Clinton non è stato arrestato per tradimento (Di lunedì 13 giugno 2022) Il 6 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che l’esercito americano avrebbe arrestato «L’ex avvocato della campagna di Clinton Michael Sussmann con l’accusa di tradimento». Si tratta di una notizia falsa. Non esiste alcun riscontro che Michael Sussmann, ex avvocato della campagna elettorale per le presidenziali statunitense di Hillary Clinton nel 2016, sia stato arrestato da militari statunitensi. La notizia infondata è stata originariamente pubblicata il 6 giugno 2022 da Real Raw News, sito che nelle proprie informazioni specifica di produrre contenuti satirici e di cui ci eravamo occupati in ... Leggi su facta.news (Di lunedì 13 giugno 2022) Il 6 giugno 2022 su Facebook èpubblicato un post in cui si legge che l’esercito americano avrebbe arrediMichael Sussmann con l’accusa di». Si tratta di una notizia falsa. Non esiste alcun riscontro che Michael Sussmann, exelettorale per le presidenziali statunitense dinel 2016, siaarreda militari statunitensi. La notizia infondata è stata originariamente pubblicata il 6 giugno 2022 da Real Raw News, sito che nelle proprie informazioni specifica di produrre contenuti satirici e di cui ci eravamo occupati in ...

Pubblicità

reportrai3 : Per Robert Amsterdam, ex avvocato dell'ex proprietario della Yukos Mikhail Khodorkovsky, la guerra in Ucraina ha ra… - messveneto : Morto a 84 anni l’ex sindaco di Genova Beppe Pericu: guidò la città durante il G8 e per dieci anni: Avvocato e doce… - microcerotis : E tra i soggetti facenti parte di questo “mondo di mezzo”, uno dei più noti è sicuramente il massone ed ex senatore… - AFAntoAnt : RT @reportrai3: Per Robert Amsterdam, ex avvocato dell'ex proprietario della Yukos Mikhail Khodorkovsky, la guerra in Ucraina ha radici anc… - AliceZeno2 : RT @reportrai3: Per Robert Amsterdam, ex avvocato dell'ex proprietario della Yukos Mikhail Khodorkovsky, la guerra in Ucraina ha radici anc… -