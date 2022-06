Lewis Hamilton, "colonna vertebrale a pezzi". Baku, le foto choc rubate dopo la gara | Guarda (Di lunedì 13 giugno 2022) L'immagine che ha commosso tutti una volta che le vetture sono arrivate nel parco chiuso: Lewis Hamilton che a fatica tenta di uscire dalla sua Mercedes, con il dolore fortissimo alla schiena per il troppo stress subito dalla sua colonna vertebrale e dal collo per colpa del porpoising portato dal lungo rettilineo di Baku. Un giovane pilota di 37 anni, che all'improvviso ha dato impressione di avere un'età ben più matura. Va compreso, dato che la W13 è ingovernabile sul dritto per colpa dei troppi saltellanti, che, in aggiunta, limitano anche di molto la vista. Hamilton: "Volevo la gara finisse presto, l'adrenalina mi ha aiutato" - Lewis però è stato comunque autore di un'ottima gara, chiudendo quarto in rimonta ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) L'immagine che ha commosso tutti una volta che le vetture sono arrivate nel parco chiuso:che a fatica tenta di uscire dalla sua Mercedes, con il dolore fortissimo alla schiena per il troppo stress subito dalla suae dal collo per colpa del porpoising portato dal lungo rettilineo di. Un giovane pilota di 37 anni, che all'improvviso ha dato impressione di avere un'età ben più matura. Va compreso, dato che la W13 è ingovernabile sul dritto per colpa dei troppi saltellanti, che, in aggiunta, limitano anche di molto la vista.: "Volevo lafinisse presto, l'adrenalina mi ha aiutato" -però è stato comunque autore di un'ottima, chiudendo quarto in rimonta ...

