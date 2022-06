Leogrande Aiic | “Vogliamo essere partecipi e testimoni del cambiamento”

(Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il sistema sanitario nazionale vivrà un periodo di grande trasformazione. Il Pnrr sta mettendo a disposizione del Paese e della sanità finanziamenti che produrranno modifiche radicali dello stesso impianto complessivo del sistema delle cure, sviluppando un’accelerazione mai vista sul settore della Digital Health e delle tecnologie”. L’auspicio è che “gli innumerevoli progetti che verranno finanziati siano effettivamente portati a termine e diano i risultati attesi. E’ chiaro che da questo punto di vista le criticità non mancano e noidi questodando tutto il supporto che serve”. Lo dichiara Lorenzo, presidente del Convegno(Associazione italiana ingegneri clinici), in corso a ...

Tra i temi fondamentali del meeting l'Health Technology Assessment (Hta)