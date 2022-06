L’emergenza Covid è finita ma si vendono ancora farmaci sottobanco (Di lunedì 13 giugno 2022) Prosegue il monitoraggio, condotto dai Nas dei Carabinieri su input del ministero della Salute, dei siti web che vendono farmaci, spesso non autorizzati e anche legati alla diffusione dell’epidemia di Covid-19. Il mercato virtuale continua a confermarsi un’importante fonte di approvvigionamento di farmaci non autorizzati Anche dopo la cessazione dello stato di emergenza e la progressiva riduzione delle misure emergenziali, il mercato virtuale dei farmaci continua a confermarsi un’importante fonte di commercio e approvvigionamento di medicinali molto spesso non autorizzati, “con claim accattivanti e asseritamente vantanti proprietà in grado di prevenire e curare diverse patologie”. Come già emerso in precedenti controlli, l’offerta è particolarmente attiva sul surface web, ovvero la parte “in chiaro” e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 giugno 2022) Prosegue il monitoraggio, condotto dai Nas dei Carabinieri su input del ministero della Salute, dei siti web che, spesso non autorizzati e anche legati alla diffusione dell’epidemia di-19. Il mercato virtuale continua a confermarsi un’importante fonte di approvvigionamento dinon autorizzati Anche dopo la cessazione dello stato di emergenza e la progressiva riduzione delle misure emergenziali, il mercato virtuale deicontinua a confermarsi un’importante fonte di commercio e approvvigionamento di medicinali molto spesso non autorizzati, “con claim accattivanti e asseritamente vantanti proprietà in grado di prevenire e curare diverse patologie”. Come già emerso in precedenti controlli, l’offerta è particolarmente attiva sul surface web, ovvero la parte “in chiaro” e ...

Pubblicità

fcolarieti : L'emergenza Covid è finita ma si vendono ancora farmaci sottobanco. Oscurati dai Nas dei Carabinieri 61 siti intern… - HalleyInformat1 : Terzo Settore, contributi per l'emergenza Covid a 2.906 enti Ministro per il Sud e la Coesione territoriale – 8 giu… - commentigratis : @guidoolimpio Tutti senza mascherina. Finita l'emergenza COVID? Le tisane allo zenzero devono aver funzionato... - LucioMaucci : @FilBarbera Oltretutto come se l'emergenza COVID nn avesse insegnato nulla a proposito di dimorfismo di realtà terr… - ApportunityIt : ATA - L'emergenza covid è finita, è giusto non rinnovare i contratti, la lettera - Informazione Scuola -