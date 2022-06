Lega Pro, successo per la superfinale Palermo-Padova tra Rai, Sky e Eleven Sports (Di lunedì 13 giugno 2022) In una serata indimenticabile, con quasi trentacinquemila spettatori sugli spalti del "Barbera", la diretta tv in mondovisione ed un watch party live da "Ribalta restaurant" sulla 12a a New York, il Palermo ha battuto il Padova grazie a un gol di Brunori ed ha conquistato la promozione in serie B. E' stata una finale giocata tra mille emozioni e decisa al 25’ dall’attaccante rosanero su rigore, fischiato dall’arbitro Perenzoni per fallo di mano di PeLegatti... Leggi su digital-news (Di lunedì 13 giugno 2022) In una serata indimenticabile, con quasi trentacinquemila spettatori sugli spalti del "Barbera", la diretta tv in mondovisione ed un watch party live da "Ribalta restaurant" sulla 12a a New York, ilha battuto ilgrazie a un gol di Brunori ed ha conquistato la promozione in serie B. E' stata una finale giocata tra mille emozioni e decisa al 25’ dall’attaccante rosanero su rigore, fischiato dall’arbitro Perenzoni per fallo di mano di Petti...

