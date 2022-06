Le Piattaforme Social Sono State Soggette alle Truffe Crittografiche (Di lunedì 13 giugno 2022) Un recente rapporto della FTC rivela che la maggior parte dei truffatori ha eseguito Truffe Crittografiche su Piattaforme di Social media. Inoltre, più vecchia era la vittima, più soldi avrebbero perso a causa di tali schemi. Quasi la metà di tutte le Truffe legate alle criptovalute nel 2021 posSono essere ricondotte a siti Social, ha rivelato la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti. Rilasciata di recente, la pubblicazione evidenzia che i truffatori di criptovalute hanno guadagnato oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute nel 2021. La cifra era un aumento di 5 volte e quasi 60 volte rispetto ai rapporti di truffa rispettivamente nel 2020 e nel 2018. Peggio ancora, le statistiche di quest’anno mostrano che i truffatori di ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 13 giugno 2022) Un recente rapporto della FTC rivela che la maggior parte dei truffatori ha eseguitosudimedia. Inoltre, più vecchia era la vittima, più soldi avrebbero perso a causa di tali schemi. Quasi la metà di tutte lelegatecriptovalute nel 2021 posessere ricondotte a siti, ha rivelato la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti. Rilasciata di recente, la pubblicazione evidenzia che i truffatori di criptovalute hanno guadagnato oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute nel 2021. La cifra era un aumento di 5 volte e quasi 60 volte rispetto ai rapporti di truffa rispettivamente nel 2020 e nel 2018. Peggio ancora, le statistiche di quest’anno mostrano che i truffatori di ...

