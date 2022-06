“Le peggio cose” | la strana storia su Koulibaly | il razzismo E il populismo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Da qualche ora, sui social, viene ripreso un articolo apparso ieri sulle pagine sportive de ‘Il Giornale’ in cui si afferma che, il campione del Napoli per il quale il sindaco Gaetano Manfredi si è espresso per la concessione della cittadinanza onoraria ma ora in predicato di passare al Barcellona, “a Napoli ha dovuto sopportare le”. Ricostruendo la carriera azzurra del difensore, il giornalista Claudio De Carli ricostruisce che nel 2014, l’anno del suo arrivo a Napoli, era “perfino schivato per strada, la scimmia”. Ora, Napoli è una città non mille problemi. Ma se non ne ha uno rispetto ad altre aree metropolitane, è proprio quello del. Vari influencer della rete napoletana, in queste ore, giustamente, lo stanno ricordando. Ma se c’è una cosa ...