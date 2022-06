Le mascherine non saranno obbligatorie agli esami di maturità (Di lunedì 13 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – L’uso delle mascherine agli esami di maturità non sarà obbligatorio, ma raccomandato. E’ questo l’esito, secondo quanto si apprende, di un incontro tra i ministri della Salute Roberto Speranza e dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Sarà proposta una norma al prossimo Consiglio dei Ministri, alla quale seguirà una circolare esplicativa alle scuole. Cade l’obbligo delle mascherine anche per gli esami di Stato del primo ciclo.“Proficuo incontro tra i ministri Bianchi e Speranza. Ha prevalso il buon senso: gli esami di maturità si faranno senza mascherine – commenta il sottosegretario alla Salute Andrea Costa -. Al prossimo Consiglio dei Ministri previsto per mercoledì potrà essere individuato il provvedimento. I nostri ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – L’uso delledinon sarà obbligatorio, ma raccomandato. E’ questo l’esito, secondo quanto si apprende, di un incontro tra i ministri della Salute Roberto Speranza e dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Sarà proposta una norma al prossimo Consiglio dei Ministri, alla quale seguirà una circolare esplicativa alle scuole. Cade l’obbligo delleanche per glidi Stato del primo ciclo.“Proficuo incontro tra i ministri Bianchi e Speranza. Ha prevalso il buon senso: glidisi faranno senza– commenta il sottosegretario alla Salute Andrea Costa -. Al prossimo Consiglio dei Ministri previsto per mercoledì potrà essere individuato il provvedimento. I nostri ...

