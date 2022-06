Le disuguaglianze del sonno | il decreto di luglio e la prova costume degli smart worker

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 13 giugno 2022) DORMIRE PER LAVORARE, LAVORARE PER DORMIRENegli Stati Uniti, gli autisti di Uber a volte dormono nella loro auto. In questo modo si tengono sempre disponibili, risparmiano qualche viaggio e possono sfruttare al meglio le ore serali di punta. Dopo il tramonto, entrano in un parcheggio, tirano fuori i sacchi a pelo e dormono per cinque o sei ore. In Italia, a Natale 2020, aveva fatto scalpore il casostagionali di Amazon che dormivano in camper davanti allo stabilimento di Rovigo. E in Cina, circa 20mila rider hanno continuato a girare per Shanghai nelle fasi più critiche del lockdown, ma non potendo tornare a casa hanno dormito in tenda, sotto i ponti, distesi sui cartoni o nelle cabine del telefono. Mentre alla Quanta Computer, che lavora per Apple, la fabbrica è stata trasformata in un dormitorio per assicurare la produzione, con gli operai isolati costretti ...