Lavoro precario e caro vita Le nuove preoccupazioni dei giovani talenti (Di lunedì 13 giugno 2022) Millennials e GenZ per la prima volta rivedono le loro priorità: torna forte il tema delle basse retribuzioni perché l’inflazione sta “erodendo” i loro stipendi: solo 7 su 10 riescono non riescono a far fronte alle proprie spese, scende la capacità di risparmio e il 70% è pessimista sulle prospettive previdenziali. Fra le cinque sfide del presente resta in cima la lotta all’impatto ambientale Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 13 giugno 2022) Millennials e GenZ per la prima volta rivedono le loro priorità: torna forte il tema delle basse retribuzioni perché l’inflazione sta “erodendo” i loro stipendi: solo 7 su 10 riescono non riescono a far fronte alle proprie spese, scende la capacità di risparmio e il 70% è pessimista sulle prospettive previdenziali. Fra le cinque sfide del presente resta in cima la lotta all’impatto ambientale

Pubblicità

pat_ipica : @ilreissimo No, anzi. Ha un lavoro anche abbastanza precario. Lui non riesce a tenersi un lavoro. Va tre giorni e… - palermo24h : Lavoro povero o precario, disoccupazione, sicurezza. L’assemblea Cgil restituisce l’identikit della… - ssdiable56 : @GiuseppeConteIT tre anni al governo: i bisogni del popolo sono lavoro e dignità. INVECE RDC, un meccanismo sbaglia… - io_cassandra : RT @Ferula18: C'è pure chi sostiene che in fondo se sei povero, precario o hai un lavoro di merda è colpa tua, della tua mancata flessibili… - Esc_Atelier : Esc un locale commerciale? Siamo uno spazio di organizzazione e di supporto delle lotte del lavoro precario e sfru… -