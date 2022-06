Lavoro | chi può richiedere un aiuto se presenta la domanda entro pochi giorni

Leggi su formatonews

(Di lunedì 13 giugno 2022) Alcune categorie di lavoratori prenderanno un sussidio da metà giugno a inizio settembre. Ecco come fare richiesta e quali sono i tempi per usufruire dell’agevolazione. Scopriamo nel dettaglio come funziona. Anche quest’anno i lavoratori precari, dovrannore ladi disoccupazione all’INPS. Purtroppo, questa categoria non ha diritto a prendere la NASPI, ovvero l’indennità per i disoccupati che viene erogata quando si viene licenziati involontariamente. Ma insanno, che anche chi ha una tempo determinato può ricevere un indennità. Come scopriamolo insieme? Sussidio lavoratori: manda la richiestaquesta data per ottenerloSempre più precari tendono ad essere assunti con un contratto a tempo determinato, spesso però, si pensa che nel momento in cui non ...