(Di lunedì 13 giugno 2022), appoggiata dalle liste Il Nostro Comune, Intesa Democratica Lista Civica per, è statadel Comune dicon 1.528 voti, pari al 64,61 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti Anna Freschi (Insieme per Plaino eAnna Freschi, Al CentroEvolve Anna Freschi), con il 35,39 per cento dei voti (837).

Pubblicità

TgrRaiFVG : Elezioni #Comunali ???A Pagnacco eletta sindaco Laura Sandruvi con il 64,61% dei voti, la sfidante Anna Freschi ha o… - udine20 : Laura Sandruvi eletta sindaco di Pagnacco? - - regioneFVGit : #ElezioniFVG: Laura Sandruvi, appoggiata dalle liste Il Nostro Comune, Intesa Democratica Lista Civica per Laura Sa… - SergioTomat : Ho trovato nel centrosinistra di Pagnacco un ambiente vivace, pragmatico, di persone che fanno squadra, dentro una… -

Friuli Oggi

Pagnacco " Anna Freschi (Insieme per Plaino e Pagnacco e Pagnacco evolve);(Il nostro comune e Intesa democratica); Pocenia " Irene Betto (Primavera giovani e Rinnovare per crescere); ...Pagnacco - Anna Freschi (Insieme per Plaino e Pagnacco e Pagnacco evolve);(Il nostro comune e Intesa democratica); Pocenia - Irene Betto (Primavera giovani e Rinnovare per crescere); ... Laura Sandruvi eletta sindaco a Pagnacco con oltre il 64% dei voti Udine, 13 giu - Laura Sandruvi, appoggiata dalle liste Il Nostro Comune, Intesa Democratica Lista Civica per Laura Sandruvi Sindaco, è stata eletta sindaco del Comune di Pagnacco ...TRIESTE - L'affluenza alle urne registrata alle 12 in Friuli Venezia Giulia per il rinnovo di 33 amministrazioni comunali è pari al 17%: hanno votato 38.114 elettori su totale ...